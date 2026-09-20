Gurugram News: सीपीडी कोर्स पर विभाग की नजर
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:21 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:21 PM IST
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- शिक्षकों की प्रगति होगी दर्ज, दीक्षा एप पर उपलब्ध कराए गए सभी निर्धारित कोर्स
गुरुग्राम। जिले के शिक्षकों को सितंबर में सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के निर्धारित कोर्स पूरे करने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रत्येक शिक्षक के लिए साल में कम से कम 50 घंटे का सीपीडी प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। सितंबर के सभी निर्धारित कोर्स दीक्षा एप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्राथमिक, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के लिए अलग-अलग विषयों पर कोर्स तैयार किए गए हैं। इनमें शिक्षण पद्धति, डिजिटल ज्ञान, नई दक्षताओं, व्यावसायिक पहचान और शिक्षण अभ्यास से जुड़े विषय शामिल हैं। एससीईआरटी ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों के माध्यम से शिक्षकों को कोर्स की जानकारी दें। विभाग नामांकन और कोर्स पूरा करने वाले शिक्षकों की प्रगति दर्ज करेगा। संवाद
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गुरुग्राम। जिले के शिक्षकों को सितंबर में सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के निर्धारित कोर्स पूरे करने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रत्येक शिक्षक के लिए साल में कम से कम 50 घंटे का सीपीडी प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। सितंबर के सभी निर्धारित कोर्स दीक्षा एप पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्राथमिक, टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के लिए अलग-अलग विषयों पर कोर्स तैयार किए गए हैं। इनमें शिक्षण पद्धति, डिजिटल ज्ञान, नई दक्षताओं, व्यावसायिक पहचान और शिक्षण अभ्यास से जुड़े विषय शामिल हैं। एससीईआरटी ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों के माध्यम से शिक्षकों को कोर्स की जानकारी दें। विभाग नामांकन और कोर्स पूरा करने वाले शिक्षकों की प्रगति दर्ज करेगा। संवाद