Gurugram News: परिषद कार्यों की जांच विजिलेंस विभाग से कराने की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:11 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
सोहना। सोहना नगरपरिषद में व्याप्त घोटालों व अनियमितताओं को लेकर नागरिक एकजुट होने लगे हैं। नागरिकों ने परिषद प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोलने की ठान ली है। लोगों ने एक लिखित ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित करके सोहना एसडीएम को सौंपा है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन बिंदुओं की जांच विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। बुधवार को करप्शन फ्री इंडिया संगठन की अगुवाई में नागरिकों ने एक ज्ञापन पत्र सोहना एसडीएम को मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी के नाम सौंपा है। एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार यशवंत सिंह ने ज्ञापन पत्र को लेकर उच्चाधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया है। संवाद
विज्ञापन