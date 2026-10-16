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Gurugram News: एमिटी में साइबर सुरक्षा कार्यशाला आयोजित

Fri, 16 Oct 2026 06:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:39 PM IST
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Cybersecurity workshop held at Amity
नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें एआई, डेटा गोपनीयता, नैतिक तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा पर चर्चा हुई। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं सेडुलिटी सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजीज के संस्थापक व सीईओ डॉ. अनूप गिरधर ने कहा कि छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होना जरूरी है। डेटा के बढ़ते उपयोग के दौर में उसकी सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं के साइबर सुरक्षा संबंधी अधिकारों की जानकारी भी दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेश टंडन ने साइबर अपराधों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार रखे। वहीं, एमिटी विश्वविद्यालय के एडिशनल प्रो-वाइस चांसलर डॉ. संजीव बंसल ने कहा कि एआई तेजी से डिजिटल प्रणालियों का हिस्सा बन रही है और तकनीक के उपयोग के तरीकों में बदलाव ला रही है। ब्यूरो
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