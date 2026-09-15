Gurugram News: कृषि पद्धतियों के प्रति किया जा रहा जागरूक
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:02 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:02 PM IST
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गुरुग्राम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से 1 सितंबर से 31 अक्तूबर 2026 तक किसान सशक्तिकरण एवं चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इस दो महीने के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है। अभियान के तहत गांव-गांव जाकर किसानों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और विवादों के समाधान के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं बेहतर कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संवाद
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