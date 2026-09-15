Gurugram News: घर-घर जाकर किया जागरूकता

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मानेसर। वार्ड-7 स्थित अलियार चौक और दाणा क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लोगों को घर से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने के बारे में जानकारी दी गई। यह अभियान मानेसर नगर निगम और थ्री आर जीरो वेस्ट एनजीओ की ओर से चलाया गया। अभियान के दौरान टीम ने घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उन्हें कचरे को चार अलग-अलग कचरा पात्रों में डालने की जानकारी दी। संवाद