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Gurugram News: 4 नवंबर को जनसमस्याएं सुनेंगे सीएम

Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
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CM to hear public grievances on November 4
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह 4 नवंबर को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें शहर और जिले की 15 जनसमस्याओं पर चर्चा होगी। एजेंडे में अतिक्रमण, बिजली कटौती, स्कूल के जर्जर कमरे, प्रॉपर्टी आईडी अनियमितता और सफाई व्यवस्था जैसे प्रमुख मामले शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में 4 नवंबर को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में होने वाली बैठक में शहर और जिले से जुड़ी विभिन्न 15 जनसमस्याओं पर चर्चा होगी।
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बैठक के लिए संबंधित विभागों ने शिकायतों पर की गई कार्रवाई और लंबित मामलों की रिपोर्ट तैयार की है। इनमें सदर बाजार में अतिक्रमण, औद्योगिक क्षेत्र में बिजली कटौती, स्कूल के जर्जर कमरों और सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं, पटौदी में प्रॉपर्टी आईडी बनाने में अनियमितताओं और फ्लैट के स्वामित्व विवाद जैसे मामले भी शामिल हैं।
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एजेंडे में पायनियर इंडस्ट्रियल पार्क में बार-बार बिजली कटौती की शिकायत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भीमगढ़ खेड़ी के आठ जर्जर कमरों, सनसेट एजुकेशनल सोसाइटी, पटौदी से प्रॉपर्टी आईडी बनाने में जांच और फर्रुखनगर के वार्ड नंबर तीन में एक संपत्ति को ऐतिहासिक धरोहर बताने के दावे पर विवाद शामिल है। इसके अलावा ग्राम सीही में पुरानी द्वारका एक्सप्रेसवे रोड के साथ अधूरे नाले और सड़क निर्माण, सेक्टर-7 एक्सटेंशन और हुडा मार्केट में सफाई व्यवस्था नियमित करने, सेक्टर-55 में कचरा हटाने, गऊशाला मार्केट में सीवर ओवरफ्लो और खांडसा मंडी में जलभराव, कीचड़ और सड़ी सब्जियों से फैल रही गंदगी समेत अन्य मामलों पर सुनवाई होगी।
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