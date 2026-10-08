फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Closed cut at Bilaspur Chowk to open by the end of November.

Gurugram News: नवंबर के अंत तक बिलासपुर चौक पर खुलेगा बंद कट

Thu, 08 Oct 2026 06:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 06:36 PM IST
विज्ञापन
Closed cut at Bilaspur Chowk to open by the end of November.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पटौदी। बिलासपुर चौक से तावडू और नूंह की ओर जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) नवंबर के अंत तक ऊपरी पुल के नीचे से कट खोलेगा। यह कट खुलने के बाद वाहन चालकों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बिलासपुर चौक पर यह कट वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ग्रामीणों और वाहन चालकों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था।
करीब डेढ़ दशक से इसे दोबारा खोलने की मांग उठ रही थी। एनएचएआई का ऊपरी पुल निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कट खुलने से पटौदी, कुलाना और झज्जर की ओर आने-जाने वालों को भी सुविधा होगी। जाट सभा पटौदी के प्रधान अमन सिंह ने इसे बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे।
विज्ञापन




एनएचएआई के परियोजना निदेशक योगेश तिलक ने बताया कि बिलासपुर फ्लाईओवर के नीचे से तावडू, नूंह आदि स्थानों की ओर आने-जाने के लिए कट नवंबर के अंत तक खोल दिया जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और कट खुलने के बाद वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed