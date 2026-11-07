Gurugram News: गंदे पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। फाजिलवास गांव में पिछले 15 दिन से रास्ते पर भरा सीवर का गंदा पानी ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। मुख्य मार्ग पर जलभराव के कारण पांच से छह स्कूलों के बच्चों, बुजुर्गों और आम जनता को बदबू व गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है, जिससे इलाके में बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी गांव में नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाईपिछले 15 दिन से रास्ते में सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। - उमेद सिंहगंदे पानी के कारण पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। मच्छर भी बढ़ रहे हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को खतरा हो सकता है। -तेज सिंहइस रास्ते पर पांच से छह स्कूल हैं। रोजाना स्कूल जाने के लिए बच्चे यहां से गुजरते हैं। निगम को जल्द से जल्द पानी की निकासी करवानी चाहिए। -अमर सिंहगांव में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते। अधिकारियों को कई बार समस्या बताई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। - त्रिलोक सिंह