Gurugram News: पत्नी की मौत के मामले में बीएसएफ जवान गिरफ्तार

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गुरुग्राम। भोंडसी स्थित बीएसएफ कैंप में पत्नी की मौत के मामले में पुलिस ने सिपाही देवाशीष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया। मृतका की पहचान असम के नौगांव निवासी डिपी बोरा के रूप में हुई है। देवाशीष बीएसएफ में सिपाही के पद पर तैनात था। दंपती की शादी करीब सात वर्ष पहले हुई थी और दोनों बीएसएफ कैंप के क्वार्टर में रहते थे। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतका ने पति पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। भोंडसी थाना प्रभारी सतपाल ने बताया कि शनिवार को देवाशीष को गिरफ्तार किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद

- मानसिक प्रताड़ना के आरोप, न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेजा गया सिपाही