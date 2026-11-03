फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Body of NRI engineer found in hotel bathtub in Gurugram

Gurugram News: गुरुग्राम में होटल के बाथटब में मिला एनआरआई इंजीनियर का शव

Tue, 03 Nov 2026 11:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Body of NRI engineer found in hotel bathtub in Gurugram
मैनचेस्टर में थे करते थे नौकरी, अगले दिन जाना था आगरा
विज्ञापन

दोस्त के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे



संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सेक्टर-53 स्थित ओरसम होटल में सोमवार देर रात जकूजी (बाथटब) में नॉन रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) प्रांजल पाठक (36) का शव मिला। वह उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के निवासी थे। उन्हें एक दिन बाद ही आगरा जाना था।

प्रांजल होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा नंबर 302 में ठहरे हुए थे। वह इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह कुछ दिन पहले एक दोस्त के साथ ऋषिकेश घूमने आए थे। सोमवार शाम दोस्त को दिल्ली एयरपोर्ट छोड़कर होटल वापस आ गए थे। मंगलवार को परिवार से मिलने के लिए आगरा जाना था। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर होटल स्टाफ ने रूम में जाकर देखा तो वह जकूजी में बेसुध पड़े थे। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed