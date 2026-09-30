Gurugram News: 10.30 लाख रुपये के चालान लंबित मिलने पर बाइक जब्त

गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने बुधवार को एक बाइक पर 10.30 लाख रुपये के चालान लंबित मिलने पर उसे जब्त कर लिया। बाइक के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 126 चालान पाए गए।उद्योग विहार जोनल अधिकारी एएसआई मनोज टीम के साथ नियमित वाहन जांच कर रहे थे। इस दौरान बाइक को रोककर चालक से दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। जांच में बाइक पर 126 चालान लंबित मिले। इसके बाद बाइक को जब्त कर निर्धारित पार्किंग में खड़ा करा दिया गया। इनमें अधिकांश चालान बिना हेलमेट, बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र और बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने के थे। यातायात पुलिस के अनुसार, एक सितंबर से 29 सितंबर तक विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट चल रहे 514 वाहनों को जब्त किया गया। प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। ब्यूरो