फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Bike-borne men snatched a mobile phone from a teenager and fled.

Gurugram News: किशोर से मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार

Sun, 11 Oct 2026 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Bike-borne men snatched a mobile phone from a teenager and fled.
पटौदी। पटौदी मेन रोड पर शुक्रवार को दीपक होटल के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश फोन पर बात कर रहे किशोर का मोबाइल छीनकर भाग गए। पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर थाना पुलिस ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के हैदलपुर गांव निवासी बिजेंद्र ने बताया कि वह अपने भाई के साथ भौड़ाकलां गांव में किराये पर रहता है। शुक्रवार शाम करीब सात बजे वह खाना लेने जा रहा था। जब वह दीपक होटल के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक वहां पहुंचे और उसका मोबाइल छीनकर भाग गए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed