Gurugram News: लक्ष्य चुने गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

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गुरुग्राम। माधव क्रिकेट अकादमी के मैदान पर रविवार को सुपर स्क्वाड की टीम ने गेम चेंजर की टीम को 50 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्क्वाड की टीम ने 22.5 ओवर में 221 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गेम चेंजर की टीम 25 ओवर में 171 रन ही बना सकी। सुपर स्क्वाड की ओर से गोकुल को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद