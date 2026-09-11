Gurugram News: 28 से तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे बैंक कर्मचारी

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सिविल लाइन स्थित पंजाब नेशनल बैंक के परिसर में सरकारी बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया किया। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन की राह पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले कर्मचारियों ने 11 सितंबर को अखिल भारतीय हड़ताल के बाद अब देशव्यापी हड़ताल का एलान किया है। इसके तहत 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। मांगों का समाधान नहीं होने पर 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।जिले में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने का वादा लंबे समय से लंबित है। ऐसे में सरकार को किए गए वादे का सम्मान करते हुए इसे तत्काल लागू करना चाहिए।बैंक यूनियनों ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का भी विरोध किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि यह योजना एकतरफा और भेदभावपूर्ण तरीके से लागू की गई है। यूनियनों ने इसे वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि योजना में किसी तरह का बदलाव किया जाना है तो वह यूनियनों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से किया जाए।इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े सभी लंबित मुद्दों का जल्द समाधान करने की मांग की गई है। यूनियनों का कहना है कि मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा।यूएफबीयू के जिला संयोजक पंकज कौशिक के मार्गदर्शन में बैंक कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इस दौरान महेश कुमार समेत विभिन्न बैंक यूनियनों के पदाधिकारी भी कर्मचारियों के साथ हैं। यूनियनों ने कर्मचारियों से आगामी हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया है।