Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Bail denied for Municipal Corporation computer operator

Gurugram News: नगर निगम कंप्यूटर ऑपरेटर की जमानत खारिज

Tue, 10 Nov 2026 06:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:49 PM IST
विज्ञापन
Bail denied for Municipal Corporation computer operator
- बिल पास करने के नाम पर 12 हजार रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने किया था गिरफ्तार
विज्ञापन

गुरुग्राम। श्मशान घाट के नवीनीकरण कार्य का बिल पास करने के बदले 12 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार नगर निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर पवन कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। फाजिलपुर गांव के श्मशान घाट के करीब 28 लाख रुपये के नवीनीकरण कार्य का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। ठेकेदार का 23 लाख रुपये का बिल लंबित था। आरोप है कि बिल पास करने के लिए चार प्रतिशत कमीशन यानी 92 हजार रुपये मांगे गए। ठेकेदार 80 हजार रुपये दे चुका था। शेष 12 हजार रुपये लेते हुए एसीबी ने 18 सितंबर को पवन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वह कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नगर निगम में कार्यरत था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed