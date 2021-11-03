Gurugram News: ठगों को बैंक खाता मुहैया कराया, गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। निवेश कर मोटा मुनाफे का लालच देकर 1.09 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर अपराध दक्षिण की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के सकतपुरिया निवासी अमन के रूप में हुई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पिछले साल आठ अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि पीड़ित से ठगी की गई राशि में से 20 लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी। आरोपी ने अपना बैंक खाता अन्य व्यक्ति को 25 हजार रुपये में बेचा था।

1.09 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में दिया था खाता