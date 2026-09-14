Gurugram News: हरियाणा मुक्त विद्यालय की मार्च 2027 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:58 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 04:58 PM IST
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30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क के कर सकेंगें आवेदन , 17 अक्तूबर तक विलंब शुल्क के साथ मिलेगा मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। इसके बाद विद्यार्थी 1 से 17 अक्टूबर तक 1500 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थियों को 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आवेदन के दौरान एपीएआर आईडी का विवरण भरना जरूरी है।
बोर्ड ने विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरते समय अपना नाम, जन्म तिथि, विषय, परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांचने के निर्देश दिए हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च 2027 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। इसके बाद विद्यार्थी 1 से 17 अक्टूबर तक 1500 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। अतिरिक्त विषय लेने वाले विद्यार्थियों को 400 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आवेदन के दौरान एपीएआर आईडी का विवरण भरना जरूरी है।
बोर्ड ने विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरते समय अपना नाम, जन्म तिथि, विषय, परीक्षा केंद्र और अन्य विवरण ध्यानपूर्वक जांचने के निर्देश दिए हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा।
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