फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   An RMC road will be constructed in Sector-9A.

Gurugram News: सेक्टर-9ए में बनेगी आरएमसी सड़क

Tue, 03 Nov 2026 05:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:46 PM IST
विज्ञापन
An RMC road will be constructed in Sector-9A.
ईएसआई अस्पताल से मकान नंबर 1193 पार्क तक सड़क का होगा निर्माण
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) शहर में दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कराएगा। इन परियोजनाओं पर कुल 3.23 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा। सेक्टर-9ए में ईएसआई अस्पताल से मकान नंबर 1193 पार्क तक आरएमसी सड़क बनेगी। इस पर 1.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह सड़क जर्जर हालत में है, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। नगर निगम के मुख्य अभियंता विजय ढाका ने बताया कि निविदा जारी हो चुकी है। कार्य आवंटित होने के दो माह में इसे पूरा करना होगा। वजीराबाद गांव में झील चौक से मलाह के मकान तक सीसी सड़क का निर्माण होगा। इसके लिए 1.63 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस सड़क को सात महीने में बनाने का लक्ष्य है। दोनों सड़कों के बनने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed