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Gurugram News: गढ़ी में बनेगा ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी सेंटर

Tue, 20 Oct 2026 11:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:09 PM IST
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An open sports complex and a community center will be built in Garhi.
हरसरू गांव में बनेगा बहुउद्देशीय भवन
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। गांवों में रहने वाले युवाओं को अब खेलकूद के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं, ग्रामीणों को शादी समारोह और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी जगह उपलब्ध कराने की तैयारी है। मानेसर नगर निगम ने गढ़ी और हरसरू गांव में तीन विकास परियोजनाएं तैयार की हैं। इन पर कुल 24 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांवों में लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गढ़ी गांव में चंदू रोड के पास 9 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इससे युवाओं को खुले मैदान में खेलने की सुविधा मिलेगी। वहीं, गांव के लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भी जगह मिल सकेगी। दूसरी ओर हरसरू गांव के वार्ड नंबर-2 में 9 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से बहुउद्देशीय भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा, 5 करोड़ रुपये खर्च करके रिक्रिएशन सेंटर और इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना है। इन सुविधाओं के तैयार होने से गांव के लोगों को कार्यक्रम आयोजित करने में आसानी होगी। साथ ही, युवाओं को खेल और मनोरंजन के लिए बेहतर जगह मिलेगी।
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गढ़ी और हरसरू गांव में खेल परिसर, इंडोर स्टेडियम और सामुदायिक भवन बनने से युवाओं को खेलने के लिए बेहतर जगह मिलेगी। वहीं, ग्रामीणों को सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी सुविधा होगी।-प्रदीप सिंह, आयुक्त, नगर निगम मानेसर
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