Gurugram News: जीएमडीए की तर्ज पर नगर निगम में भी बनेगा आईसीसीसी

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नंबर गेम - 34.62 लाख रुपये होंगे खर्चअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तर्ज पर अब नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से सेक्टर-34 स्थित इन्फोसिटी-1 कार्यालय में व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य पर करीब 34.62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।जीएमडीए के कार्यालय में पहले से ही आईसीसीसी संचालित है। इसके माध्यम से शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जाती है। जीएमडीए की ओर से दूसरे चरण में करीब 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि पहले चरण में 1200 कैमरे लगाए जा चुके हैं। आईसीसीसी में पुलिसकर्मियों की शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी रहती है।वहीं, नगर निगम की ओर से सदर बाजार में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में इन कैमरों की निगरानी के लिए निगम अपने कार्यालय में आईसीसीसी स्थापित करने जा रहा है।निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सदर बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। इसकी निविदा जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कार्य पूरा करने की समय सीमा एक महीने निर्धारित की गई है।