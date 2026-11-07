Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   An ICCC will also be set up in the Municipal Corporation, along the lines of the GMDA.

Gurugram News: जीएमडीए की तर्ज पर नगर निगम में भी बनेगा आईसीसीसी

Sat, 07 Nov 2026 08:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
An ICCC will also be set up in the Municipal Corporation, along the lines of the GMDA.
सेक्टर-34 स्थित इन्फोसिटी-1 कार्यालय में स्थापित होगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर
विज्ञापन

नंबर गेम - 34.62 लाख रुपये होंगे खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की तर्ज पर अब नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से सेक्टर-34 स्थित इन्फोसिटी-1 कार्यालय में व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य पर करीब 34.62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
जीएमडीए के कार्यालय में पहले से ही आईसीसीसी संचालित है। इसके माध्यम से शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखी जाती है। जीएमडीए की ओर से दूसरे चरण में करीब 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है, जबकि पहले चरण में 1200 कैमरे लगाए जा चुके हैं। आईसीसीसी में पुलिसकर्मियों की शिफ्ट के अनुसार ड्यूटी रहती है।
विज्ञापन

वहीं, नगर निगम की ओर से सदर बाजार में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है। ऐसे में इन कैमरों की निगरानी के लिए निगम अपने कार्यालय में आईसीसीसी स्थापित करने जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि सदर बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। इसकी निविदा जारी की जा चुकी है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कार्य पूरा करने की समय सीमा एक महीने निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed