Gurugram News: आकाश बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:25 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:25 AM IST
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गुरुग्राम। सिंहराज क्रिकेट अकादमी के मैदान पर रविवार को सिंहराज अकादमी की टीम ने एबी अकादमी की टीम को 2 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिंहराज अकादमी की टीम ने 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एबी अकादमी की टीम 164 रन पर ऑलआउट हो गई और मैच हार गई। एबी अकादमी की ओर से आकाश को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और अमर को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद
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