Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   After Delhi, Gurugram becomes the second most polluted city in the NCR; AQI recorded at 301.

Gurugram News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम बना एनसीआर का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, एक्यूआई 301 दर्ज

Wed, 11 Nov 2026 05:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:30 PM IST
विज्ञापन
After Delhi, Gurugram becomes the second most polluted city in the NCR; AQI recorded at 301.
मानेसर और गुरुग्राम में सांसों पर संकट, प्रदूषण से अस्थमा के मरीजों की बढ़ी परेशानी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मिलेनियम सिटी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। शहर की हवा खराब होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांस और अस्थमा के मरीजों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। ग्रेप-3 लागू होने के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। टूटी सड़कों और निर्माण कार्यों के कारण धूल उड़ रही है, जिससे हवा और खराब हो रही है। इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 301 दर्ज किया गया। वहीं, मानेसर का एक्यूआई 284 रहा। गुरुग्राम की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इस तरह गुरुग्राम एनसीआर का दिल्ली के बाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा।
विज्ञापन

शहर में बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों से उड़ने वाली धूल भी है। गुरुग्राम और मानेसर की कई सड़कों की हालत खराब है। इन सड़कों पर दिनभर वाहनों के गुजरने से धूल उड़ती रहती है। वहीं, कई निर्माण स्थलों पर भी प्रदूषण रोकने के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली-जयपुर हाईवे के किनारे जमा धूल भी लोगों के लिए परेशानी बन रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बुधवार को एनसीआर में एक्यूआई

- दिल्ली - 313
- गुरुग्राम -301
- गाजियाबाद - 298
- नोएडा - 292
- फरीदाबाद - 285
- मानेसर -284
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed