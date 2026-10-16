Gurugram News: एडीजी ने किया सीआईएसएफ यूनिट का दौरा

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ग्रेटर नोएडा। एडीजी/एपीएस बिनीता ठाकुर और आईजी/एपीएस सेंथिल अवूदई कृष्ण राज एस ने शुक्रवार को सीआईएसएफ यूनिट एसएसजी ग्रेटर नोएडा का दौरा किया। इस दौरान उन्हें यूनिट की संचालन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने परिचालन, प्रशिक्षण, आवासीय और कल्याणकारी सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की समीक्षा की। इनमें 250 टाइप-2 पारिवारिक आवास, ट्रेड्समैन शॉप और 240 जवानों की क्षमता वाली बैरक का निर्माण शामिल है। अधिकारियों ने सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर जवानों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं।

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