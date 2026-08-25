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Gurugram News: अपहरण मामले में इनामी आरोपी गिरफ्तार

Tue, 25 Aug 2026 07:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:52 PM IST
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Accused wanted in kidnapping case arrested; reward had been announced.
गुरुग्राम। पुलिस ने अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी साहिल उर्फ चीता (23) को गिरफ्तार किया है। उसे 24 अगस्त 2026 को गढ़ी हरसरू से अपराध शाखा पालम विहार की टीम ने पकड़ा। इस मामले में अब तक कुल ग्यारह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साहिल पर जिला झज्जर में मारपीट, हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के अन्य मामले भी दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, नौ मई 2026 को उद्योग विहार थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आठ मई 2026 की शाम को उसका अपहरण किया गया। आरोपियों ने उसे जबरदस्ती कार में डालकर मारपीट की। उन्होंने सात लाख रुपये की फिरौती मांगी और धमकी भी दी। पीड़ित ने अपने भाई के माध्यम से आरोपियों को 20 हजार रुपये हस्तांतरित करवाए। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए थे। ब्यूरो
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