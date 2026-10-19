Gurugram News: बाइक चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार

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गुरुग्राम। अपराध शाखा फर्रुखनगर की पुलिस ने बाइक चाेरी मामले में एक आरोपी 17 अक्तूबर को सोहना-तावडू रोड स्थित कबीर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मुबारिक उर्फ मुब्बी (33) निवासी मुरादबास गांव, नूंह के रूप में हुई है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उस पर चोरी करने के संबंध में दो मामले गुरुग्राम में पहले भी दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी से चोरी हुई एक बाइक बरामद की है। ब्यूरो