Gurugram News: सोसाइटी में घुसकर पेड़ काटने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। सेक्टर-88बी स्थित वाटिका एक्सप्रेशंस सोसाइटी में बिना अनुमति घुसकर पेड़ काटने और निवासियों को धमकाने का मामला सामने आया है। सोसाइटी के निवासी देवेंद्र सिंह ने इस संबंध में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि कुछ लोग जबरन सोसाइटी में घुस आए और वहां पेड़ काटने शुरू कर दिए। विरोध करने पर उन्होंने निवासियों के साथ बदतमीजी की और धमकियां भी दीं।देवेंद्र सिंह के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने पर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे और पेड़ काटने से रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। उन्होंने खुद को 45 बिल्डर की ओर से भेजा गया बताया। निवासियों का आरोप है कि इन लोगों ने सोसाइटी की बाहरी दीवार तोड़ने और बाकी पेड़ काटने की धमकी भी दी। शिकायत में करीब 480 पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया गया है। निवासियों का कहना है कि जाते समय आरोपियों ने दोबारा आने की बात भी कही। इससे सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल है। लोगों को अपने और परिवार की सुरक्षा की चिंता सता रही है।पहले भी परेशान करने का लगाया आरोपदेवेंद्र सिंह, मोहित शर्मा, अशोक कुमार, राकेश कुमार, समेत कई निवासियों ने शिकायत में आरोप लगाया कि 45 बिल्डर की ओर से पहले भी सोसाइटी के लोगों को परेशान किया गया है। बिल्डर पर सेक्टर रोड पर निजी बैरिकेड लगाने और सड़क पर गेट लगाकर सोसाइटी के मुख्य रास्ते को रोकने का भी आरोप लगाया गया है। निवासियों ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सोसाइटी के लोगों को सुरक्षा देने की मांग की है।