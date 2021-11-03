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Gurugram News: ब्लेड से गला काटकर युवक ने की आत्महत्या

Tue, 20 Oct 2026 12:45 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:45 AM IST
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A young man committed suicide by slitting his throat with a blade.
मानसिक रूप से था परेशान, दिल्ली में चल रहा था उपचार
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मानसिक परेशानी से जूझ रहे एक युवक ने रविवार को शेविंग ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। उसका शव रविवार शाम को घाटा गांव के पास सड़क किनारे मिला। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर निवासी पी. कर्मकार के रूप में हुई है।

राहगीरों ने शव देखकर कंट्रोल रूम को सूचना दी। सेक्टर-56 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पी. कर्मकार कुछ महीने पहले ही गुरुग्राम आया था। वह सेक्टर-64 में अपनी बड़ी बहन के घर रह रहा था। वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। दिल्ली के एक अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था। थाना पुलिस, एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल पर जांच की। सोमवार दोपहर को घटनास्थल से एक ब्लेड भी बरामद किया गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में परिवार की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।
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