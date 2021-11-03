Gurugram News: ब्लेड से गला काटकर युवक ने की आत्महत्या

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। मानसिक परेशानी से जूझ रहे एक युवक ने रविवार को शेविंग ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। उसका शव रविवार शाम को घाटा गांव के पास सड़क किनारे मिला। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर निवासी पी. कर्मकार के रूप में हुई है।राहगीरों ने शव देखकर कंट्रोल रूम को सूचना दी। सेक्टर-56 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पी. कर्मकार कुछ महीने पहले ही गुरुग्राम आया था। वह सेक्टर-64 में अपनी बड़ी बहन के घर रह रहा था। वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। दिल्ली के एक अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था। थाना पुलिस, एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल पर जांच की। सोमवार दोपहर को घटनास्थल से एक ब्लेड भी बरामद किया गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में परिवार की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है।