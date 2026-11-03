फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A storm-water drain will be constructed in Nawada village.

Gurugram News: नवादा गांव में बनेगा बरसाती नाला

Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
A storm-water drain will be constructed in Nawada village.
900 मीटर लंबी होगी ड्रेनेज लाइन, जल्द पूरी की जाएगी टेंडर प्रक्रिया
विज्ञापन

नंबर गेम - 2.5 करोड़ रुपये आएगी लागत
संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मानेसर नगर निगम के वार्ड-20 स्थित नवादा गांव में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए बरसाती नाले का निर्माण किया जाएगा। निगम की ओर से शिव मंदिर से होटल हॉलिडे इन तक करीब 900 मीटर लंबी ड्रेनेज लाइन बिछाने की योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना पर करीब दो करोड़ 50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। निगम अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि नवादा गांव में पहले पंचायत के समय डीएलएफ की ओर से 300 एमएम की ड्रेनेज लाइन डाली गई थी। उस समय इलाके में आबादी कम थी, लेकिन अब गांव और आसपास के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। इसके साथ ही यहां की आबादी भी बढ़ गई है। ऐसे में पुरानी ड्रेनेज लाइन बरसात के दौरान पानी की निकासी के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। कम क्षमता वाली लाइन के कारण बारिश होते ही इलाके में पानी जमा हो जाता है। इससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन


इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने यहां 600 एमएम की नई ड्रेनेज लाइन डालने की योजना बनाई है। इसके तहत शिव मंदिर से होटल हॉलिडे इन तक करीब 900 मीटर तक नई लाइन बिछाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नई लाइन बनने से बरसात के पानी की निकासी में मदद मिलेगी और लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिल सकेगी। निगम की ओर से परियोजना का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----------------
जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। इससे बरसात के दौरान पानी की निकासी बेहतर होगी और लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।--- मनदीप धनखड़, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed