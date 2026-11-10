Gurugram News: हवा चलने से एक्यूआई में मामूली गिरावट दर्ज

गुरुग्राम। हवा चलने से शहर का एक्यूआई हल्का कम जरूर हुआ लेकिन अभी भी खतरनाक श्रेणी में है। दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान शहर का एक्यूआई 345 पर पहुंच गया था जो कि मंगलवार को 323 पर रहा। दिवाली से पहले एक्यूआई गंभीर श्रेणी में था और 288 एक्यूआई दर्ज किया गया।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर में लगे चार मॉनिटरिंग स्टेशन में से दो स्टेशन पर हवा अभी खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है। मंगलवार को ग्वाल पहाड़ी पर 364 और टेरी ग्राम पर 397 में दर्ज किया गया है। टेरी ग्राम पर सुबह करीब नौ बजे एक्यूआई 451 तक पहुंच गया था। सेक्टर-51 पर 277 और विकास सदन पर 275 किया गया है। सोमवार को विकास सदन को छोड़कर अन्य तीनों सेंटर पर वायु खतरनाक श्रेणी में थी।