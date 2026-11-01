फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A one-and-a-half-year-old girl died after drowning in a bucket full of water.

Gurugram News: जालौन - पानी से भरी बाल्टी में डूबने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत

Sun, 01 Nov 2026 07:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
A one-and-a-half-year-old girl died after drowning in a bucket full of water.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मानेसर। आईएमटी मानेसर क्षेत्र के बास गांव में पानी से भरी बाल्टी में गिरने से डेढ़ साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की पहचान पिंकी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, परिवार मूल रूप से जालौन के सरावन गांव का रहने वाला है। परिवार पिछले पांच महीने से बास गांव में किराये के मकान में रह रहा था। बच्ची के पिता फैक्टरी में काम करते हैं। परिवार में तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बड़े बेटे हैं, जिनकी उम्र तीन और चार साल है।


शनिवार शाम तीनों बच्चे घर में खेल रहे थे। उस समय पिता काम पर पर गए हुए थे और मां घर के काम कर रही थी। खेलते-खेलते पिंकी बाथरूम में चली गई और वहां पानी से भरी बाल्टी में मुंह के बल गिर गई। कुछ देर बाद मां ने बच्ची को बाल्टी में देखा तो तुरंत उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर आईएमटी मानेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एसीपी मानेसर अर्जुन देव ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है। पुलिस हादसे के संबंध में जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed