Gurugram News: द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल पर नई कंपनी ने संभाला टोल संचालन

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नंबर गेम - 406.43 करोड़ रुपये का ठेका दिया जाना हैअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल प्लाजा पर शनिवार से नई कंपनी पाथ इंडिया ने टोल शुल्क व संचालन का कार्य संभाल लिया है। टोल पर 5 नवंबर को हुई मारपीट पर संज्ञान लेते हुए एनएचएआई ने रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स को बर्खास्त कर दिया था। ऐसे में शनिवार सुबह 8 बजे पुरानी कंपनी ने नई कंपनी पदाधिकारियों को कार्य संचालन सौंप दिया है। फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तहत नई कंपनी ने टोल संचालन व शुल्क वसूलने का काम शुरू किया है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दिसंबर माह में नए टेंडर के तहत द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बिजवासन टोल और दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़कीदौला टोल प्लाजा के संचालन के लिए नई एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसको लेकर टेंडर जारी किया जा चुका है। दोनों टोल प्लाजा पर 406.43 करोड़ रुपये ठेका दिया जाना है। पिछले दिनों टेंडर में हिस्सा लेने वाली पांच कंपनियों के दस्तावेज व वित्तीय प्रस्तावों का एनएचएआई द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन में जिस एजेंसी का चयन होगा, वह दोनों टोल के संचालन व शुल्क वसूलने का काम करेगी।पहले 90 दिन तक जिम्मेदारी दी जाएगीशुरूआत में संबंधित एजेंसी को 90 दिन तक जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर एजेंसी सही तरीके से काम करता है तो उसके कार्य की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि अनुबंध के तहत टोल लेने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वह शुल्क प्लाजा पर तैनात अपने कर्मचारियों के उचित आचरण, अनुशासन व व्यवहार को सुनिश्चित करे। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों द्वारा वाहन चालकों व सवारियों के साथ दुर्व्यवहार व अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह का मामला सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।नई एजेंसी ने शनिवार से टोल संचालन व शुल्क संबंधी कार्य संभाल लिया है। अनुबंध के नियम व शर्ताें के अनुसार एजेंसी को काम करना होगा। अगर एजेंसी नियमानुसार व बेहतर ढंग से कार्य करेगी तो टोल संचालन की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। - भवनेश कुमार, परियोजना निदेशक, एनएचएआई