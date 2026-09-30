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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A four-lane road will be constructed from Chungi No. 1 to Nangli Mod.

Gurugram News: चुंगी नंबर-1 से नंगली मोड़ तक बनेगी फोरलेन सड़क

Wed, 30 Sep 2026 04:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 04:35 PM IST
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A four-lane road will be constructed from Chungi No. 1 to Nangli Mod.
सोहना नगरपरिषद यहीं पर बनाएगी फोरलेन सड़क। निवासी
सोहना नगरपरिषद ने योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा
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नंबर गेम - 2.5 करोड़ रुपए होंगे खर्च
संवाद न्यूज एजेंसी
सोहना। सोहना नगरपरिषद चुंगी नंबर -1 से नंगली मोड़ तक फोर लेन सड़क का निर्माण कराएगी। योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए डीएमसी गुरुग्राम को भेजा गया है। परिषद उक्त मार्ग पर करीब 2.5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सड़क काफी समय से जर्जर थी, इसको देखते हुए परिषद ने इसका निर्माण कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।
चुंगी नंबर-1 से लेकर नंगली मोड़ तक की सड़क कस्बे के अंदर आने का मुख्य मार्ग है। उक्त मार्ग पर पावर हाउस, सरकारी दफ्तर, स्कूल आदि के अलावा मिनी सचिवालय भी निर्मित कराया जा रहा है। इसके अलावा इस मार्ग से नेताओं का आवागमन भी लगा रहता है। मार्ग के फोर लेन बन जाने से लोगों खासकर वाहन चालकों को काफी राहत मिल सकेगी।
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मार्ग के निर्माण की योजना तैयार कर ली है। इसको फोर लेन का बनाया जाएगा। योजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए डीएमसी गुरुग्राम को भेज दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। -विशाल, जेई, नगर परिषद
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