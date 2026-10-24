फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A data center park will be built in Manesar, opening up new avenues for employment.

Gurugram News: मानेसर में बनेगा डेटा सेंटर पार्क, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे

Sat, 24 Oct 2026 11:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
A data center park will be built in Manesar, opening up new avenues for employment.
परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मानेसर। मानेसर में डेटा सेंटर पार्क बनाने की तैयारी है। इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसका मकसद हरियाणा को देश-विदेश की बड़ी आईटी कंपनियों के लिए एक खास जगह बनाना है। इससे रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

इस परियोजना से मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। डेटा सेंटर में इंटरनेट से जुड़ा डेटा सुरक्षित रखने और उसे संभालने का काम होता है। इसके लिए बड़ी इमारतों, कंप्यूटरों और आधुनिक तकनीक की जरूरत होती है।
विज्ञापन


अनंत राज लिमिटेड ने हरियाणा सरकार के साथ 357 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर हब विकसित करने के लिए समझौता किया है। इसका बड़ा हिस्सा मानेसर में 21 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकार ने डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियों को राहत देने के लिए भवन निर्माण के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कंपनियां औद्योगिक जमीन पर पहले से अधिक ऊंची इमारतें बना सकेंगी। इससे कम जमीन में भी बड़े डेटा सेंटर तैयार करना आसान होगा।



निवेशकों को आर्थिक मदद और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी
हरियाणा की नई डेटा सेंटर नीति-2026 अगले पांच साल तक लागू रहेगी। इसके तहत निवेशकों को आर्थिक मदद और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। इन डेटा सेंटरों से राज्य के करीब 74 सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को भी सेवाएं मिलेंगी। इस परियोजना से मानेसर में तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा मिलने, निवेश बढ़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हारट्रॉन) के प्रबंध निदेशक डॉ. यश गर्ग ने बताया कि इस परियोजना का फायदा स्थानीय युवाओं को भी मिल सकता है। नियमों के अनुसार, इन उद्योगों में कम से कम 15 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है। सरकार पात्र कर्मचारियों के वेतन पर सालाना एक लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed