Gurugram News: नौरंगपुर में क्रिकेट स्टेडियम और फाजिलवास में बनेगा इनडोर स्टेडियम

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नंबर गेम - 7.50 करोड से ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगासंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम की वित्त एवं संविदा कमेटी ने करीब 390 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दे दी है। इस राशि से नगर निगम क्षेत्र के 20 वार्डों में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों में सड़क, खेल सुविधाएं, सामुदायिक केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।मेयर इंद्रजीत कौर यादव ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि विकास कार्य सभी वार्डों में आवश्यकतानुसार किए जाएंगे। निगम क्षेत्र के बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नौरंगपुर में क्रिकेट स्टेडियम और फाजिलवास में इनडोर स्टेडियम बनाने की योजना है। वजीरपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और चंदू रोड पर 7.50 करोड़ रुपये की लागत से ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। गांव सिकंदरपुर में 3 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा। बढ़ा गांव में अंबेडकर भवन, बामडौली में सात करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक केंद्र और गांवों में जोहड़ों का पुनर्विकास व सुंदरीकरण भी प्रस्तावित है। 103 सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए करीब 3 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मेयर ने कहा कि नए स्टेडियम और खेल सुविधाओं से स्थानीय बच्चों को अभ्यास के लिए बेहतर स्थान मिलेगा।वार्डवार विकास कार्यों का विवरणवार्ड-2 में सर्वाधिक 46 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे। वार्ड-4 में 24 करोड़ रुपये और वार्ड-9 में 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वार्ड-12 में 30 करोड़ रुपये, वार्ड-16 में 29 करोड़ रुपये और वार्ड-19 में 30 करोड़ रुपये के काम होंगे। वार्ड-20 में 19 करोड़ रुपये, वार्ड-1 में 20 करोड़ रुपये और वार्ड-7 में 19 करोड़ रुपये का बजट है। वार्ड-14 के लिए 23 करोड़ रुपये के विकास कार्य शामिल हैं।खेल और सामुदायिक सुविधाओं पर जोरइस विकास बजट में खेल सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। नौरंगपुर में क्रिकेट स्टेडियम और फाजिलवास में इनडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। वजीरपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और चंदू रोड पर ओपन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। बामडौली में 7 करोड़ रुपये की लागत से एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया जाएगा। बढ़ा गांव में अंबेडकर भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है।