Gurugram News: बामडौली गांव में बनेगा सामुदायिक केंद्र

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नंबर गेम - 07 करोड़ रुपये होंगे खर्चसंवाद न्यूज एजेंसीमानेसर। नगर निगम मानेसर बामडौली गांव के लोगों को जल्द बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। गांव में सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 7 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है।सामुदायिक केंद्र बनने के बाद गांव के लोगों को शादी, सामाजिक बैठक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों के लिए बाहर जगह तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही लोगों को कार्यक्रम करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी। सामुदायिक केंद्र में लोगों की जरूरत के हिसाब से जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।नगर निगम की ओर से सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। एस्टीमेट तैयार होने के बाद टेंडर जारी कर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बड़े कार्यक्रम करने के लिए अभी कोई उचित जगह नहीं है। शादी या अन्य कार्यक्रम होने पर लोगों को टेंट लगाकर या दूसरी जगहों पर व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे लोगों को परेशानी के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि इससे गांव में होने वाले सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आसानी से किए जा सकेंगे। नगर निगम की ओर से बामडौली गांव में कम्युनिटी सेंटर के अलावा अन्य विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं।इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही एजेंसी को कार्य सौंपा जाएगा। - सुशील ठाकरान, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम मानेसर