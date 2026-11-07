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Gurugram News: सोहना हाईवे पर बस ने दो युवकों को मारी टक्कर

Sat, 07 Nov 2026 11:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:00 PM IST
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A bus hit two youths on the Sohna highway.
पुलिस ने पीछा कर आरोपी चालक को दबोचा
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सोहना हाईवे पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बस चालक ने दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक बस समेत मौके से भाग गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही यातायात पुलिस की टीम ने बस चालक का पीछा किया और उसे राजीव चौक के पास दबोच लिया। घायल व्यक्ति के भाई की शिकायत पर थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पेश की मानवता की मिसाल, बचाई जान
हादसे की सूचना मिलते ही गुरुग्राम यातायात पुलिस के जवानों ने बिना एक पल गंवाए तत्काल राहत कार्य शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने के कारण दोनों घायलों को समय रहते इलाज मिल सका और उनकी जान बच गई। पुलिस की इस तत्परता और त्वरित कार्रवाई की आमजन द्वारा सराहना की जा रही है।
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