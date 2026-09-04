Gurugram News: रांग पार्किंग पर 47.97 लाख का जुर्माना, नो-एंट्री में 7057 चालान

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। यातायात पुलिस ने अगस्त में रांग पार्किंग और नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की। रांग पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले चालकों पर कुल 47.97 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं नो-एंट्री क्षेत्र में वाहन चलाने पर 7057 चालान किए गए। यातायात पुलिस के अनुसार, शहर में लगातार कार्रवाई के बावजूद कई चालक सड़क किनारे, मुख्य मार्गों, चौराहों और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़े कर रहे हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ अन्य वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की है। सड़क और प्रमुख मार्गों पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने से बचने को कहा गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।नो-एंट्री में 7057 चालकों के चालान-अगस्त में यातायात पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे, एनएच-48 और अन्य प्रमुख मार्गों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले 7057 वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस के अनुसार, नो-एंट्री नियमों का उद्देश्य भारी और वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही को निर्धारित समय और मार्गों तक सीमित रखना है। नियमों का उल्लंघन यातायात बाधित करने के साथ सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ाता है।