Gurugram News: राज्य स्तरीय टेबल टेनिस में 32 खिलाड़ी अगले चरण में पहुंचे

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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-65 स्थित प्रज्ञानम स्कूल में चल रही दूसरी हरियाणा स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दिन खिलाड़ियों के बीच एक-एक अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे करीब 400 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिले के 32 खिलाड़ी अगले चरण में पहुंचे।पुरुष सिंगल्स के मुकाबलों में गुरुग्राम के सिद्धांत कटारिया ने फरीदाबाद के मुकित गुप्ता को 11-8, 11-9, 11-8 से हराया। गुरुग्राम के ध्यान बत्रा ने रोहतक के दिव्यांशु लिंघवाल को 11-9, 12-10, 11-6 से मात दी। वहीं एहसान नायक ने पटौदी के गुर सहजदीप सिंह सोनी को 11-9, 11-8, 11-9 से हराया। रेशम यंग ने फरीदाबाद के जय रावत को 11-5, 11-7, 11-6 से शिकस्त दी। फरीदाबाद के निवान मित्तल ने गुरुग्राम के माहिर वर्मा को 11-5, 11-6, 11-8 से हराया।महिला सिंगल्स में गुरुग्राम की आकांक्षा मेहता को करनाल की वरिया जायन से 13-11, 11-5, 11-9 से हार का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम की एंजल चौहान को फरीदाबाद की अविगा त्यागी ने 11-9, 12-10, 11-5 से हराया। वहीं मेह गुयल ने रोहतक की दीवा औझर को 11-5, 11-5, 11-5 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।यूथ बॉयज अंडर-19 के मुकाबले में गुरुग्राम के सिद्धांत कटारिया ने इशान नायक को 13-11, 11-6, 11-7 से हराया। माहिर वर्मा ने सोनीपत के गुरसेहत दीप सिंह को 11-6, 11-3, 11-8 से शिकस्त दी। ध्यान बत्रा ने करनाल के आरव लोकाच को 11-9, 11-8, 11-6 से हराया। प्रिंस कुमार ने फरीदाबाद के यशेश आहूजा को 11-7, 11-6, 11-4 से पराजित किया।यूथ गर्ल्स अंडर-19 में गुरुग्राम की अव्याना फलसुवाल ने अविका त्यागी को 11-7, 11-8, 11-6 से हराया। वहीं दिशादा जैन को रोहतक की काश्वी कालरा से 11-1, 11-6, 11-6 से हार मिली। संजना चौहान को रोहतक की दीवा उजा ने 11-6, 11-8, 11-9 से हराया। गुरुग्राम की पृथ्वी यादव ने भिवानी की नंदिनी महाजन को 11-4, 12-10, 11-6 से मात दी।