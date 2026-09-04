30 साल पुरानी दीवार टूटी, 300 घरों में घुसा पानी: गुरुग्राम के लोगों ने डीटीपी पर उठाए सवाल, देखें वीडियो

जलभराव से निवासियों की परेशानी

दीवार टूटने के बाद से ग्रीनवुड सिटी के ए ब्लॉक में स्थिति गंभीर हो गई है। हल्की बारिश में भी घरों में पानी घुस जाता है। इससे निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक है। निवासियों को अपने घरों में सुरक्षित रहने में भी मुश्किल हो रही है। निवासियों ने डीटीपी विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौखिक आदेशों पर इतनी पुरानी संरचना को तोड़ना उचित नहीं था। प्रशासन को निवासियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। इस तोड़फोड़ से पहले वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। निवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।