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Gurugram News: बेहरामपुर एसटीपी के 27 एमएलडी शोधित पानी का होगा दोबारा उपयोग

Mon, 09 Nov 2026 07:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:38 PM IST
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27 MLD of treated water from the Berhampur STP will be reused.
भोंडसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, गैरतपुर बास और टिकली में हरियाली विकसित करने व तालाब भरने में होगा इस्तेमाल
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) शहर में सीवर शोधित पानी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके तहत बेहरामपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाले करीब 27 एमएलडी शोधित पानी का इस्तेमाल भोंडसी स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (पीटीसी), गैरतपुर बास, टिकली क्षेत्र में हरियाली विकसित, बागवानी कार्यों और तालाबों को भरने के लिए किया जाएगा।
जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा के अनुसार, सीवर शोधित पानी के अधिकतम उपयोग की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। इससे गैर-पेयजल जरूरतों के लिए ताजे पानी पर निर्भरता कम होगी। उपलब्ध पेयजल का इस्तेमाल अधिक जरूरी कार्यों के लिए किया जा सकेगा। शोधित पानी के उपयोग से शहर और आसपास के क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के साथ जलाशयों के पुनर्जीवन में भी मदद मिलेगी।
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जीएमडीए ने बेहरामपुर एसटीपी से गैरतपुर बास तक पाइपलाइन बिछाई है। इसके माध्यम से रास्ते में पड़ने वाले और गांव में स्थित 11 तालाबों को शोधित पानी से भरा जाएगा। इस व्यवस्था से करीब चार एमएलडी शोधित पानी का उपयोग होने की उम्मीद है। जीएमडीए का मानना है कि गुरुग्राम में बढ़ते शहरीकरण और पानी की मांग के बीच शोधित पानी का दोबारा इस्तेमाल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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