Gurugram News: 26 कर्मचारियों ने मुंडन कराकर जताया रोष

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नंबर गेम -31वें दिन भी हड़ताल जारीअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 31वें दिन भी जारी रही। हरियाणा सरकार की नीतियों के विरोध में 26 कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन कराया। इसके बाद कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के आवास पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की।कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर पालिका कर्मचारी विरोधी नीतियों और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए निलंबन और बर्खास्तगी रद्द करने की मांग की। नेताओं ने स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्रियों के 12 से 14 मांगें मानने के दावे झूठे बताए गए, क्योंकि कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने फायर, सफाई और सीवरमैन कर्मचारियों को जारी कारण बताओ नोटिस व निलंबन आदेशों का विरोध किया। संघ ने सरकार से आंदोलन को दबाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने की मांग की। राज्य उप प्रधान बसंत कुमार ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस बल से कर्मचारियों को डरा रही है। उन्होंने दावा किया कि शहरों में कूड़ा उठाने के सरकारी प्रयास विफल रहे हैं।फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन की लूट का आरोपकर्मचारी नेताओं ने हड़ताल के दौरान कूड़ा उठाने और सफाई करवाने के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन की लूट का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ ठेकेदारों और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। संघ ने कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था पर हुए सभी खर्चों, बिलों और भुगतानों की निष्पक्ष जांच की मांग की। नेताओं ने कहा कि पुलिस बल के सहारे कूड़ा उठवाकर सरकार सामान्य स्थिति दिखाने का प्रयास कर रही है।13 मई के समझौते को लागू करने की मांगबसंत कुमार ने सरकार पर सफाई और सीवर कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने ठेका प्रथा समाप्त कर पक्की भर्ती करने और कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। संघ ने 13 मई के समझौते को लागू कर सभी स्वीकार की गई मांगों के लिखित आदेश तत्काल जारी करने की मांग की। फायर कर्मचारी रणबीर और भवी चंद शर्मा के आश्रितों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और पक्की नौकरी देने की भी मांग की गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 6 सितंबर तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा।