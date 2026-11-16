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Gurugram News: 200 विद्यार्थियों ने ली सुरक्षा की शपथ

Mon, 16 Nov 2026 06:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:39 PM IST
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200 students took a safety pledge
नोएडा। सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत सोमवार को हुई। 16 से 30 नवंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सेक्टर स्थित लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में हुए कार्यक्रम में करीब 200 विद्यार्थियों और स्काउट-गाइड के बच्चों ने हिस्सा लिया। एआरटीओ डॉ. उदित नारायण पांडेय ने विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट के अनिवार्य इस्तेमाल और निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने की जानकारी दी। ब्यूरो
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