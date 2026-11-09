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Gurugram News: 15 बांग्लादेशी हिरासत में लिए, मानेसर डिटेंशन सेंटर भेजे गए

Mon, 09 Nov 2026 11:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:40 PM IST
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15 Bangladeshis taken into custody, sent to Manesar detention center
तार की बाड पार कर और सुरंग के जरिये भारत में घुसे थे
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 15 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। सभी को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा गया। सभी बजघेड़ा थाना इलाके से पकड़े गए हैं। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों के पास बांग्लादेश से संबंधित पहचान पत्र मिले हैं। प्रारंभिक जांच में उनके पास भारत में रहने के लिए जरूरी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला है।पूछताछ में पता चला कि ये लोग दलाल के जरिए पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए थे। उन्होंने पानी, तार बाड़ और सुरंग के जरिए वहां प्रवेश किया फिर काम की तलाश में गुरुग्राम आए। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि विदेशी नागरिकों की पहचान हो सके। उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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500 से अधिक लोग की जांच के बाद पकड़े गए आरोपी


पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एटीएस की बीते सप्ताह हुई कार्रवाई के बाद गुरुग्राम पुलिस ने अपने इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान 500 से अधिक लोगों को चेक किया गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पहले की तरह ही इन सभी को भी डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
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