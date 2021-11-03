Gurugram News: एनडीए में 14,213 और सीडीएस में 4003 छात्रों ने दी परीक्षा

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नंबर गेम-34 केंद्रों पर हुई परीक्षासंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित सीडीएस और एनडीए की लिखित परीक्षा रविवार को जिले में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा के लिए जिले में 34 केंद्र बनाए गए थे। प्रशासन की ओर से सभी केंद्रों पर सुरक्षा सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई थीं।जिला परीक्षा नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि एनडीए की परीक्षा दो सत्रों और सीडीएस की परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। अधिकारियों और पुलिस की टीमों ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर नजर रखी।एनडीए के गणित विषय की सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक हुई परीक्षा में 9,097 में से 7,141 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं, दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक हुए जनरल एबिलिटी टेस्ट में 7,072 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं सीडीएस के अंग्रेजी विषय की सुबह 9 से 11 बजे तक हुई परीक्षा में 2,799 में से 1,682 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जनरल नॉलेज की परीक्षा में 1,667 और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 654 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। तीनों सत्रों में कुल 4,003 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।