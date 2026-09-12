फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Youth shot over old enmity had been receiving threats of dire consequences for days in Ghaziabad

गाजियाबाद: पुरानी रंजिश में युवक पर फायरिंग, कई दिन से मिल रही थी परिणाम भुगतने की धमकी, पहले भी हुआ था हमला

Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 06:39 PM IST
सार

गाजियाबाद में निवाड़ी के गांव पूठरी में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार रात घर के बाहर बैठे युवक नकुल पर फायरिंग का आरोप है। नकुल ने किसी तरह घर में भाग कर अपनी जान बचाई। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। 

विज्ञापन
Youth shot over old enmity had been receiving threats of dire consequences for days in Ghaziabad
नकुल पर हुई फायरिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गाजियाबाद में निवाड़ी के गांव पूठरी में पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार रात घर के बाहर बैठे युवक नकुल पर फायरिंग का आरोप है। नकुल ने किसी तरह घर में भाग कर अपनी जान बचाई। पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। 

विज्ञापन


गांव पूठरी निवासी नकुल ने बताया कि आगामी गंगा स्नान की तैयारी को लेकर कुछ दबंग उनसे रंजिश रखते हैं। आरोप है कि इसी रंजिश में आरोपियों ने बीती 30 अगस्त को निवाड़ी से लौटते समय उन पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। नकुल के अनुसार उन्हें गंभीर चोटें आई थी मगर पुलिस ने आरोपियों से साठगांठ के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी। इससे आरोपियों का दुस्साहस बढ़ गया। 
विज्ञापन


आरोपी कई दिन से नकुल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। नकुल शुक्रवार रात करीब नौ बजे अपने घर के बाहर बैठे था। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने जान लेने की नियत से उन पर फायरिंग कर दी। नकुल ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फायरिंग से गांव में अफरा-तफरी मच गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed