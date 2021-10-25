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Ghaziabad News: मां के सामने गंगनहर में डूबा युवक

Thu, 12 Nov 2026 01:34 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:34 AM IST
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Youth drowns in Ganga Canal in front of his mother
मुरादनगर। गंगनहर में नहाने की जिद एक परिवार की खुशियां छीन ले गई। गंगनहर घाट पर बुधवार सुबह नहाते समय दो युवक गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद मां व अन्य परिजनों की चीख-पुकार सुनाकर मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 22 वर्षीय मनीष जाटव को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके साथी आर्यन की हालत सामान्य बताई गई है। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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साहिबाबाद राजबाग कॉलोनी निवासी मनीष (22) पुत्र रंजीत बुधवार दोपहर करीब 12 बजे अपनी मां इंदु देवी, भाभी, भतीजे और दोस्त आर्यन के साथ मुरादनगर स्थित गंगनहर पर आया था। वह गंगनहर घाट पर नहा रहे थे। इसी दौरान मनीष और आर्यन नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों नहर के अंदर बने गहरे गड्ढे में फंस गए और डूबने लगे। दोनों को डूबता देख मनीष की मां और अन्य परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें नहर से बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। उनके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। जवान बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने बताया कि मनीष यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा।
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दो दिन में चार डूबे, दो की मौत
गंगनहर में पानी बंद होने के बावजूद डूबने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते मंगलवार को भी नहर में दो बच्चियां डूब गई थीं। इनमें छह वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जबकि 14 वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। जबकि नहर में पानी भी बहुत कम है। इसके बाद भी गंगनहर में डूबने की घटनाएं बढ़ गई है।
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