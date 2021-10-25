Ghaziabad News: मां, बेटे के साथ मारपीट कर लहूलुहान करने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:10 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:10 AM IST
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बुलंदशहर। महिला ने उनके व उनके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए लहूलुहान करने का आरोप लगाया है। नगर कोतवाली के मोहल्ला निवासी महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि उनके बेटे के साथ काली नदी बांध के पास रेहान उर्फ अन्नू ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। जान से मारने की नीयत से उनके पुत्र के सिर पर लोहे के पाइप से वार करते हुए लहूलुहान कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब वह आरोपी के घर शिकायत करने के लिए पहुंची, वहां मौजूद आरोपी रेहान और उसके पिता शौकत ने उनके साथ अभद्रता की। आरोप है कि शौकत ने बुरी नीयत से उन्हें पकड़ा और उनके के कपड़े फाड़ दिए। रेहान ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आई और वह लहुलुहान हो गईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगां ने उनकी जान बचाई। आरोप लगाया कि आरोपियों ने कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी और खुद को बचाने के लिए झूठा केस बनाने की नीयत से अपने बेटे के सिर में हल्की चोट मार ली। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। संवाद
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