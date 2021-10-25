Ghaziabad News: छोटा हाथी की टक्कर से युवक गंभीर घायल, पैर-कूल्हे में फ्रैक्चर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:06 AM IST
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लोनी। बंथला फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार छोटा हाथी वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक जतिन गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पैर और कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। जतिन के पिता राकेश ने लोनी थाने में वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यह घटना तीन सितंबर को शाम करीब 4:30 बजे हुई थी। जतिन अपनी ड्यूटी समाप्त कर बाइक से घर लौट रहा था। आरोप है कि छोटा हाथी विपरीत दिशा से आकर उसकी बाइक से टकराया। टक्कर के बाद जतिन सड़क पर गिर गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने फ्रैक्चर की पुष्टि की। राकेश ने 14 सितंबर को पुलिस में तहरीर दी थी।
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