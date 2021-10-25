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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Youth attacked with sticks and rods while standing outside his home; case registered against three individuals.

Ghaziabad News: घर के बाहर खड़े युवक पर लाठी डंडों से हमला,तीन पर केस

Sat, 29 Aug 2026 12:02 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:02 AM IST
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Youth attacked with sticks and rods while standing outside his home; case registered against three individuals.
मोदीनगर। भोजपुर के गांव हृदयपुर भंडौंला में घर के बाहर खड़े प्रेमप्रकाश पर आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला करके घायल कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता प्रेमप्रकाश ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 9.30 बजे वह अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़े थे। उसी समय गांव के ही कुलदीप, गुलशन और रतनपाल आए और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों डंडाें से प्रेमप्रकाश को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों के एकत्र होने पर जमा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि तहरीर के अनुसार कुलदीप, गुलशन और रतनपाल निवासी गांव हृदयपुर भंडौला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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