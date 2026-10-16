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Ghaziabad News: जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, छह पर केस

Fri, 16 Oct 2026 02:46 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:46 AM IST
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Youth attacked with intent to kill over land dispute; case registered against six people
मोदीनगर। भोजपुर के दौसा बंजारपुर गांव में बुधवार को जमीन विवाद के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। घायल प्रवीण शर्मा के अनुसार, पड़ोसी ब्रजवीर आदि से कृषि भूमि के बंटवारे पर मौखिक समझौता था। आरोप है कि आरोपी पक्ष ने बुधवार को जबरन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने प्रवीण पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए प्रवीण के भाई आदेश और भाभी पायल को भी पीटा गया। इस हमले में प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि ब्रजवीर, राहुल, ओमकार, भविश, अतुल और निखिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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